Iraq: premier Al Kadhimi incontra ambasciatori Ue, focus su elezioni

- Il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, ha incontrato ieri gli ambasciatori dei Paesi dell’Unione europea (Ue) in Iraq. Secondo una nota del governo di Baghdad, durante l’incontro Al Kadhimi ha fatto appello all’Ue affinché sostenga l’Iraq nella lotta allo Stato islamico (Is) e nello svolgimento delle elezioni anticipate, previste per il prossimo 10 ottobre. Da parte loro gli ambasciatori hanno ribadito il sostegno dell’Ue alla decisione del governo iracheno di imporre lo stato di diritto, introdurre riforme economiche e favorire le opportunità di investimento. (Res)