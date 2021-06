Iraq: coalizione internazionale consegna a forze sicurezza armi per 6 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato islamico ha consegnato ieri al Servizio antiterrorismo (Cts) iracheno armi, munizioni ed equipaggiamenti per un valore complessivo di 6 milioni di dollari. Lo riferisce una nota della coalizione, ripresa dall'agenzia di stampa irachena "Ina". Secondo il comunicato, i materiali consegnati mirano “a sostenere l’Iraq nei suoi compiti per la sconfitta di Daesh (acronimo arabo per Stato islamico nell’Iraq e nel Levante)”, e sono parte del programma del Fondo per finanziare l’addestramento e l’equipaggiamento delle forze irachene messo in piedi nel 2014. (Res)