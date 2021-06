Egitto-Iraq: siglato memorandum per cooperare nella lotta al crimine cibernetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto e l’Iraq hanno siglato ieri un memorandum d’intesa tra i rispettivi ministeri delle Comunicazioni, che prevede anche la cooperazione nella lotta al crimine cibernetico. La firma è avvenuta alla presenza del ministro iracheno, Arkan Shihab Ahmed, e dell’omologo egiziano, Amr Talaat. In base al memorandum, le parti hanno concordato di utilizzare le capacità disponibili nel settore delle telecomunicazioni per sviluppare la cooperazione e favorire la crescita dell’infrastruttura digitale. Al centro dell’intesa, anche uno scambio di esperienze per facilitare un aumento dell’accesso a internet di enti pubblici e privati, a prezzi ragionevoli. (Res)