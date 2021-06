Libia-Usa: colloquio tra premier Dabaiba e deputato repubblicano Deutch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo ad interim di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha discusso, durante una conversazione telefonica con il membro repubblicano della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Ted Deutch, diversi importanti questioni della fase attuale in Libia. Il titolare dell’esecutivo libico ha speso parole di encomio per il ruolo di Deutch nell'approvazione del Libya Stabilization Act, proposto proprio dal rappresentante della Florida, approvato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti nel novembre 2020 e in attesa dell’ultimo via libera prima di essere sottoposto al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per l'approvazione finale. Lo ha affermato lo stesso Dabaiba su Twitter rivelando ieri di aver parlato con il rappresentante repubblicano "del serio lavoro che i libici stanno facendo per ricostruire il Paese e preparare le elezioni". Da parte sua, Deutch ha affermato sempre su Twitter di aver avuto una "telefonata produttiva" con Dabaiba "per discutere della necessità di tenere elezioni libere ed eque entro i tempi previsti, unificare le istituzioni nazionali, ritirare i combattenti stranieri, proteggere i migranti e garantire l'accesso degli aiuti umanitari". Il deputato repubblicano ha esortato l'amministrazione Biden a "rafforzare la diplomazia statunitense al fine di porre fine al conflitto in Libia attraverso un processo politico inclusivo", esprimendo la sua aspirazione "a sostenere gli sforzi guidati dalla Libia per consolidare le conquiste democratiche, ripristinare la sovranità e ricostruire Libia". (Lit)