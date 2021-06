Italia-Moldova: presidente Sandu da oggi in visita a Roma, previsto incontro con Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu inizia oggi una visita ufficiale di tre giorni in Italia. Secondo una nota della presidenza moldava, oggi Sandu sarà ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante l'incontro i due capi di Stato discuteranno della cooperazione in diversi settori, delle relazioni commerciali e della situazione della comunità moldava in Italia. Particolare attenzione sarà dedicata al quadro normativo bilaterale, in particolare all'Accordo tra la Moldova e la Repubblica italiana sul riconoscimento dei documenti educativi e previdenziali. L'agenda prevede anche incontri con il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, il presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino e con i membri del Gruppo di amicizia Moldova-Italia al Senato e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Sandu prevede anche di incontrare i rappresentanti della comunità moldava: l'Italia, infatti, è il Paese con la più grande comunità di cittadini moldavi in Europa (Rob)