Libia: portavoce Haftar annuncia inizio operazione “anti-terrorismo” nel sud

- L’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar, ha lanciato una “operazione anti-terrorismo” nel sud del Paese. Lo ha annunciato il portavoce del comando generale di Haftar, Ahmed al Mismari, in un comunicato stampa, precisando che lo scopo è quello di “eliminare la presenza di mercenari africani nel sud della Libia e mantenere la sicurezza e la stabilità del Paese”. Al Mismari ha invitato tutti i battaglioni a dirigersi nella regione meridionale del Fezzan per sostenere quella che ha chiamato “Camera delle operazioni per la liberazione de sud-ovest” per contribuire a “rintracciare i terroristi”. Secondo il sito web d’informaizone libico “Afrigate”, Haftar mantiene il controllo di buona parte della Libia meridionale dal 2019 e tutt’oggi afferma di poter imporre ordine e sicurezza al suo interno, servendosi anche di mercenari africani per controllare l’area. (segue) (Lit)