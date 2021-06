Libia: portavoce Haftar annuncia inizio operazione “anti-terrorismo” nel sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 6 giugno, un attentato terroristico suicida rivendicato dallo Stato islamico ha colpito un posto di blocco nei pressi di Sebha, il capoluogo della regione meridionale del Fezzan, la vasta regione desertica della Libia sud-occidentale ricca di petrolio e risorse naturali ma povera di servizi, generando scalpore tra la popolazione e sui social media. Secondo Musa Tehu Say, scrittore esperto di affari africani, “l’attentato di Sebha dimostra ancora una volta che la regione meridionale paga un prezzo pesante per il conflitto e il caos in Libia, oltre a essere la zona che ha subito maggiormente gli effetti delle guerre scatenate da Khalifa Haftar”. Parlando ad "Agenzia Nova", l’esperto ha messo in guardia sull’escalation della tensione che scatenerebbe tutti i Paesi del Sahel africano e dell’intera regione, soprattutto per quanto riguarda l’aumento di gruppi estremisti transnazionali. Citando l’attacco avvenuto giorni fa in Nigeria, costato la vita a 88 persone, Tehu Say ha spiegato degli stessi gruppi attivi nel sud della Libia, che per anni hanno occupato la zona del monte Uwaynat, al confine tra Egitto, Libia e Sudan. Secondo lo scrittore, il governo di unità nazionale non ha ancora un ruolo per garantire la sicurezza e per formare i servizi di sicurezza che sostituirebbero le milizie che il generale Haftar utilizza per garantire la lealtà delle locali tribù libiche. Inoltre, Tehu Say sostiene che Haftar non sarebbe interessato alla sicurezza della regione meridionale della Libia, che pullula di mercenari e sicari. (segue) (Lit)