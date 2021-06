Libia: portavoce Haftar annuncia inizio operazione “anti-terrorismo” nel sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wael Ahmed, membro del Consiglio dei notabili e degli anziani di Murzuq, ha spiegato ad “Agenzia Nova” che l’attacco avvenuto a Sebha evidenzia che i gruppi terroristici affiliati allo Stato islamico sono penetrati nelle città e nei villaggi del Fezzan. Il ritorno dello Stato islamico, capace di sferrare duri attacchi come quello avvenuto a Sebha, rende necessaria un’azione seria da parte del Consiglio di presidenza e dell’esecutivo, secondo Ahmed. L’esponente del Consiglio dei notabili ha chiesto la chiusura completa delle frontiere meridionali per fermare anche le varie forme di contrabbando, che sono una potenziale fonte di reddito per i vari gruppi legati allo Stato islamico. Infine, Ahmed ha auspicato il controllo di Murzuq, la più grande città del sud della Libia, fuori dal controllo dello Stato dal 2019, e centro di partenza di diversi gruppi. (segue) (Lit)