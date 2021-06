Libia: portavoce Haftar annuncia inizio operazione “anti-terrorismo” nel sud (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le sanzioni internazionali imposte alla milizia, il generale Haftar avrebbe permesso alla Brigata Kanyat di rimanere nella regione orientale, rifornendola di armi e veicoli. Al Ataibi spiega a “Nova” che i rinforzi giunti una settimana sono ora di stanza presso la base aerea di Tamanhint, località dove sono stati sgomberati gli edifici residenziali ed espulsi i residenti. Secondo il militare del ministero della Difesa di Tripoli, “l’obiettivo di questi convogli pesantemente armati è il controllo, da parte di Haftar, dell’intero sud e dei suoi pozzi di e petrolio”. Non solo. Al Ataybi rivela che le forze inviate dalla Cirenaica “hanno una lista di ufficiali militari del passato Governo di unità nazionale da liquidare”, confidando egli stesso di temere la sua vita. “Non ci sono solo io. Anche il nome del generale Ali Kanna, che ora è all’estero, è in cima a questa lista”. Il comandante libico afferma di essere ormai assediato, ma promette una resistenza fino all’ultimo uomo: “Non staremo a guardare. Non abbiamo nulla da perdere”. (segue) (Lit)