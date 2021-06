Moldova: Sandu incontra ambasciatore Ue, focus su cooperazione ed elezioni 11 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha avuto un incontro con l'ambasciatore dell'Unione europea a Chisinau, Peter Michalko. Nel corso della discussione le parti hanno passato in rassegna i temi all'ordine del giorno della cooperazione con l'Unione europea, nonché la situazione in Moldova. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Chisinau con un comunicato. "L'ambasciatore Ue ci ha assicurato la continuità del sostegno europeo ai cittadini moldavi. Un ottimo segnale in tal senso è il Piano di ripresa economica per la Moldova, recentemente annunciato dalla Commissione europea, ma anche i numerosi progetti di sviluppo che l'Unione europea sta attuando sul territorio del nostro Paese", ha affermato Maia Sandu nel comunicato. Il capo dello Stato ha anche discusso con l'ambasciatore Ue dell'attuale situazione nel Paese. "Ribadiamo che la nostra priorità immediata è lo svolgimento libero ed equo delle elezioni parlamentari anticipate dell'11 luglio. Un ruolo importante in questo processo sarà svolto dalle missioni di osservazione elettorale dell'Ue", ha affermato Sandu (Rob)