Torino: è morto Giampiero Boniperti, bandiera della Juventus

- E' morto, la scorsa notte, Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus, di cui era stato un'icona prima come calciatore e poi come dirigente. A stroncarlo è stata un'insufficienza cardiaca. Avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio. A renderlo noto è la famiglia. Boniperti, che negli ultimi anni si era ritirato a vita privata, aveva indossato 444 volte la maglia della Juventus tra il 1944 e il 1961. Poi, dal 1971 al 1990, era stato presidente del club bianconero. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni in forma privata. (Rpi)