Boniperti: Vezzali, protagonista di un calcio che trainò Paese nel dopoguerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Addio a Giampiero Boniperti. Protagonista e testimone di un calcio che trainò la rinascita del nostro Paese nel dopoguerra". Lo scrive su Twitter la sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, a proposito della morte a 92 anni dell'icona della Juventus. "Grazie per quanto ha dato in campo per la maglia azzurra e per il grande contributo offerto allo sport italiano come dirigente. I miti non muoiono mai", aggiunge.(Rin)