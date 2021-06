Russia: Putin firma decreto che fissa elezioni alla Duma il 19 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto che fissa il 19 settembre come data delle elezioni per la Duma di Stato (camera bassa del Parlamento). Il documento è stato pubblicato sul sito web del Cremlino. Nella giornata del 18 giugno la Commissione elettorale centrale deciderà sulla durata delle operazioni di voto, ma in precedenza ha già stato reso noto che probabilmente si svolgeranno su più giorni. Secondo l'ordinamento della Federazione Russa, i 450 deputati della Duma di Stato sono eletti per metà (225 deputati) in collegi elettorali uninominali e per metà su base proporzionale secondo il numero di consensi espressi per le liste federali dei candidati. (Rum)