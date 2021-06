Libia: Consiglio Amazigh boccia bozza di Costituzione del 2017 e il referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio supremo dei berberi della Libia ha rinnovato il rifiuto della bozza di Costituzione del 2017 e del relativo referendum. Lo ha annunciato lo stesso consiglio in un comunicato. La minoranza Amazigh ha rinnovato il suo rifiuto di qualsiasi base costituzionale a meno che non sia concordata da tutte le componenti del popolo libico, chiedendo l'equa rappresentanza di tutti i libici in linea con la diversità culturale ed etnica e la distribuzione geografica del paese. Il Consiglio ha inoltre invitato a garantire un'equa rappresentanza delle donne Amazigh nella quota delle donne libiche. La missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), aggiunge la nota, dovrebbe “di intervenire per stabilire il consenso in modo da preservare i diritti di tutte le componenti del popolo libico”. (Lit)