Emirati: Banca centrale, crescita economia attesa al 2,4 per cento

- L’economia degli Emirati Arabi Uniti dovrebbe crescere quest’anno del 2,4 per cento, secondo le ultime stime della Banca centrale di Abu Dhabi. In particolare, riferisce il quotidiano emiratino "The National", l’economia non petrolifera dovrebbe assistere quest’anno a un’espansione pari a circa il 4 per cento, mentre nel 2022 il prodotto interno lordo (Pil) totale dovrebbe aumentare del 3,8 per cento. Secondo il rapporto 2020 sulla stabilità finanziaria elaborato dalla Banca, il sistema bancario emiratino è stato “resiliente” nonostante le sfide create dalla pandemia di Covid-19. (Res)