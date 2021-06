Giappone: Olimpiadi, al via vaccinazione di personale e addetti stampa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), John Coates, è arrivato in Giappone il 15 giugno accompagnato da una delegazione di funzionari dell'organizzazione in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma dal 23 luglio. La visita di Coates giunge in un contesto di forte incertezza dell'opinione pubblica giapponese riguardo l'opportunità di condurre l'evento, dato il quadro ancora complicato della crisi pandemica in atto nel Paese. Coates aveva destato polemiche il mese scorso, affermando che le Olimpiadi si sarebbero potute svolgere anche in uno stato di emergenza. A Tokyo e in una decina di altre prefetture giapponesi lo stato di emergenza pandemica è effettivamente tutt'ora in vigore: il governo giapponese ha deciso di prorogarlo per contenere il più possibile la curva dei contagi in vista dei Giochi. Secondo quanto comunicato dal Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, dopo il suo arrivo in Giappone, Coates dovrà sottoporsi ad un periodo di quarantena di tre giorni, seguito da 11 giorni di restrizioni alle attività e agli spostamenti. (segue) (Git)