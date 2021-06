Medio Oriente: palloni incendiari da Gaza, nuovi raid israeliani sull’enclave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato questa notte nuovi raid aerei contro obiettivi del gruppo palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, in risposta al lancio di palloni incendiari dall’enclave. Secondo i media palestinesi i bombardamenti, che finora non hanno provocato alcun ferito, hanno colpito un edificio nella città di Beit Lahiya, una base di Hamas a Khan Younis, un sito presso la città di Gaza, un edificio amministrativo di sei piani nel nord della Striscia e terreni agricoli situati nel sud dell’enclave. “L’attacco è stato condotto in risposta al continuo lancio di palloni incendiari contro il territorio israeliano”, afferma un comunicato delle Idf. Gli ordigni lanciati da Gaza hanno innescato tra ieri e mercoledì 16 giugno almeno 12 incendi nel sud dello Stato ebraico. (Res)