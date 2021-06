Germania: “Hadelsblatt”, governo dovrà aumentare indebitamento 2022 a 100 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale dovrà aumentare l'indebitamento nel 2022 dagli 81,5 miliardi di euro attualmente previsti a 100 miliardi di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, sulla base di indiscrezioni trapelate dall'esecutivo tedesco. L'incremento è necessario a far fronte all'espansione della spesa pubblica, in particolare per la salute e il clima. Dallo scoppio della crisi dl coronavirus, la Germania ha raccolto sinora prestiti per 470 miliardi di euro. Il governo tedesco dovrebbe adottare il progetto di bilancio per il 2022 e il documento di pianificazione finanziaria per il 2022-2025 nella riunione che terrà il 23 giugno prossimo.(Geb)