Giappone: Covid, consulente governo suggerisce Olimpiadi a porte chiuse

- Shigeru Omi, infettivologo e consulente di riferimento del governo per la pandemia di Covid-19, ha sollecitato a condurre le Olimpiadi estive di Tokyo a porte chiuse. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui la raccomandazione è stata formulata da Omi durante un incontro con la presidente del Comitato organizzatore di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto. Secondo l'esperto, condurre i giochi a porte chiuse sarebbe "meno rischioso e desiderabile"; in caso ciò non sia possibile, Omi ha raccomandato di fissare un limite di presenze inferiore a quello del 50 per cento attualmente in vigore nel Paese per gli eventi pubblici. Infine, l'infettivologo ha dichiarato che il governo dovrebbe essere pronto a cambiare le regole nel corso dell'evento, nel caso insorgessero segnali dello sviluppo di focolai. (segue) (Git)