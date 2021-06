Corea del Sud: incendio in magazzino Coupang, un vigile del fuoco intrappolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato presso il centro di distribuzione di Coupang Inc. a Incheon, in Corea del Sud, e un vigile del fuoco è rimasto intrappolato all'interno della struttura in fiamme. Lo hanno riferito funzionari sudcoreani, secondo cui il rogo si è sviluppato nel seminterrato dell'edificio di quattro piani, che serve da principale magazzino e centro di distribuzione per il colosso sudcoreano dell'e-commerce. L'incendio è divampato dalle 5.20 di ieri mattina, forse causato da un corto circuito dell'impianto elettrico, e non è ancora stato domato dopo oltre 24 ore. Un vigile del fuoco di 52 anni, che era entrato nell'edificio per verificare che nessun dipendente si trovasse all'interno, non ha più fatto ritorno. "Riprenderemo le ricerche appena sarà possibile entrare nell'edificio", ha dichiarato un funzionario dei vigili del fuoco. "Non sappiamo quando le fiamme si estingueranno". I vigili del fuoco temono un collasso strutturale, e stanno tentando di estinguere l'incendio dall'esterno dell'edificio. (Git)