Germania: “Bild”, l'Istituto Koch aveva classificato come “molto basso” il rischio Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che si sarebbe rivelata la pandemia di Covid-19 rappresentava per la Germania “un rischio molto basso”, al suo scoppio a Wuhan in Cina a dicembre del 2019. È quanto affermava l'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania, nel primo rapporto sul morbo, allora ignoto, che si stava diffondendo a Wuhan. Datato al 6 gennaio 2020, il documento è stato visionato dal quotidiano “Bild”. Nel rapporto, l'Rki segnalava che, il primo dicembre 2019, le autorità sanitarie della città cinese registravano “27 casi di polmonite di causa sconosciuta, di cui 11 in condizioni cliniche critiche”. Il documento dell'Rki, trasmesso al ministero della Salute tedesco l'8 gennaio, aggiunge che le autorità sanitarie di Wuhan avevano classificato la malattia come “virale”, con un aumento dei contagi a 59 al 5 dicembre 2019, di cui sette in condizioni critiche”. Allora, non si segnalavano decessi. Per la maggior parte dei casi, “è stata descritta una connessione epidemiologica tra la malattia e il soggiorno o il lavoro in un mercato ittico a Wuhan”. (segue) (Geb)