Germania: “Bild”, l'Istituto Koch aveva classificato come “molto basso” il rischio Covid (2)

- L'Rki notava poi che non vi erano prove di una trasmissione continua del morbo da uomo a uomo e che, secondo le prime ipotesi, avrebbe potuto trattarsi di una “influenza stagionale” Le autorità cinesi avevano riferito che i contagiati erano in isolamento, mentre l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) monitorava gli sviluppi. L'Rki concludeva, quindi, che “il rischio per la Germania deve essere classificato come molto basso in questo momento, con significativa gravità della malattia, ma molto bassa probabilità di diffusione in Germania. A oggi, nel Paese, si contano 3.720.031 contagi, 90.270 decessi e 3.598.100 guarigioni dall'inizio della pandemia di Covid-19 a marzo del 2020. (Geb)