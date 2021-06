Usa-Cina: Sullivan, Biden potrebbe incontrare Xi durante G20 in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ipotetico faccia a faccia tra Biden e Xi arriverebbe dopo quello con Putin in Svizzera, durante il quale – stando alle dichiarazioni al termine dell’incontro – i due leader hanno concordato su alcuni passi in avanti nelle relazioni bilaterali fra Russia e Stati Uniti, almeno su temi di interesse comune quali stabilità strategica e sicurezza cibernetica. Parlando con almeno un’ora di anticipo rispetto alla controparte Usa, il presidente russo ha definito “positivo” l’incontro, rilevando come i due leader abbiamo parlato “in modo franco e diretto”, senza avvertire pressioni, con l’obiettivo di trasformare in degli accordi le varie questioni discusse oggi. L’inquilino della Casa Bianca è stato definito da Putin “un uomo molto esperto e un leader con un approccio costruttivo”. (Nys)