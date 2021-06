Bolivia: ex presidente Mesa si avvale del diritto di non rispondere a processo su "colpo di Stato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Carlos Mesa (2003-2005), si è avvalso del diritto di non rispondere di fronte alla magistratura durante la convocazione a testimoniare nell'ambito del processo sul presunto colpo di Stato avvenuto in Bolivia nel 2019 ai danni di Evo Morales. "Questo processo non ha nessun fondamento legale e mira a legittimare di fronte alla società un'inchiesta illegale dove si cerca di alterare le prove e forzare testimoni ad autoincriminarsi per distruggere ogni residuo di opposizione politica", ha affermato Mesa in una conferenza stampa tenuta giovedì al termine della citazione in tribunale a La Paz. "Non ho alcun dubbio che le mie eventuali dichiarazioni sarebbero state usate come autoincriminazione", ha aggiunto l'attuale leader del partito oppositore "Comunidad ciudadana", ha quindi ribadito di aver agito "come cittadino rispettoso della legge e della Costituzione" durante il periodo di crisi istituzionale apertosi con le denunce di frode alle presidenziali del 2019 e proseguito con la rinuncia dell'allora presidente Morales e l'insediamento come presidente ad interim di Jeanine Anez. (segue) (Brb)