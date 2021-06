Bolivia: Ypfb aumenta partecipazione azionaria nel gasdotto brasiliano Tgb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda petrolifera di Stato della Bolivia "Ypfb" ha incrementato dal 12 al 19,88 per cento la sua partecipazione azionaria nella società che gestisce il gasdotto tra la Bolivia ed il Brasile, Transportadora Brasileira Gasoducto Bolivia-Brasil S.A. (Tbg). Lo ha reso noto la stessa Ypfb attraverso un comunicato, nel quale si precisa che l'operazione è stata conclusa attraverso la società sussidiaria Ypfb Transporte do Brasil per un ammontare totale di 37,288 milioni di dollari. Il presidente di Ypfb, Wilson Zelaya, ha affermato che si tratta di "un investimento strategico" che avrà un ritorno positivo in termini di dividendi e un conseguente aumento del flusso finanziario della sussidiaria brasiliana. (segue) (Brb)