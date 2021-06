Argentina: governo annuncia prossima ripresa esportazioni carne bovina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati ufficiali il prezzo della carne bovina registrava un aumento del 65,3 per cento su anno ad aprile. L'inflazione a maggio in Argentina ha registrato un +3,3 per cento, secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta del minor aumento mensile registrato nell'anno, un dato che porta ad ogni modo l'incremento accumulato nei primi cinque mesi dell'anno al +21,1 per cento. L'indice dei prezzi accumulato sui dodici mesi da giugno 2020 a maggio 2021 arriva invece al +48,8 per cento. Ad incidere in maggior grado sull'andamento dei prezzi del mese scorso è la voce "trasporti", che segna un +6 per cento, seguita dalla voce "salute", con un +4,8 per cento. Gli alimenti registrano un incremento in linea con la media (+3,1 per cento), mentre le voci "comunicazione" e "bevande alcoliche e tabacco" sono quelle che segnano gli aumenti più modesti, rispettivamente con un +1 e un +1,6 per cento. L'aumento dell'indice dei prezzi di maggio risulta leggermente inferiore alle previsioni degli analisti che stimavano per il quinto mese un +3,6 per cento. (Abu)