Giappone: Olimpiadi, al via vaccinazione di personale e addetti stampa (3)

- Il governo del Giappone sta valutando di fissare un limite di capienza di 10mila persone nelle strutture che ospiteranno le Olimpiadi estive di Tokyo a partire dal prossimo 23 luglio. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui la decisione definitiva in merito alle restrizioni alle presenze tese a limitare i rischi di propagazione della pandemia verrà assunta sulla base delle prossime discussioni tra il governo e il Comitato organizzatore delle Olimpiadi, l'amministrazione di Tokyo e il Comitato olimpico internazionale (Cio). Il governo ha già fissato per i mesi di luglio e agosto un limite massimo di 10mila spettatori per i grandi eventi sportivi e i concerti nelle prefetture dove sia stato revocato lo stato di emergenza, a patto che tale limite non superi il 50 per cento della capienza massima delle strutture. Lo Stadio nazionale che ospiterà la cerimonia di apertura e parte delle competizioni delle Olimpiadi di Tokyo ha una capienza massima di 68mila persone. (segue) (Git)