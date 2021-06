Giappone: Olimpiadi, al via vaccinazione di personale e addetti stampa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo sondaggio dell'emittente televisiva pubblica giapponese "Nhk" rileva un maggiore sostegno dei cittadini giapponesi alle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma dal prossimo 23 giugno. Solo il 31 per cento dei partecipanti al sondaggio, pubblicato il 15 giugno, ritengono che l'evento dovrebbe essere cancellato, mentre il 64 per cento è favorevole. Nello specifico, il 32 per cento degli intervistati ritiene che le Olimpiadi dovrebbero aprire le porte ad un numero limitato di spettatori, il 3 per cento pensa dovrebbero svolgersi regolarmente, mentre il 29 per cento ritiene che dovrebbero svolgersi a porte chiuse. (segue) (Git)