Usa: governatore Florida DeSantis pronto a inviare Polizia al confine con il Messico

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato l'intenzione di inviare funzionari della Polizia statale e dei dipartimenti di polizia locali al confine tra Stati Uniti e Messico, in risposta ad una richiesta di aiuto da parte dei governatori di Arizona e Texas, i due Stati maggiormente colpiti dall'ondata migratoria abbattutasi sugli Stati Uniti dall'inizio di quest'anno. DeSantis, esponente del Partito repubblicano, ha puntato l'indice contro il presidente Usa Joe Biden, che ha accusato di aver causato al crisi revocando molte delle politiche in materia di contrasto all'immigrazione clandestina varate dal suo predecessore, Donald Trump. "Riteniamo che mettere in sicurezza il confine sia importante per il nostro Paese", ha detto DeSantis nel corso di una conferenza stampa a Pensacola. "Laddove lo Stato federale ha fallito, i governi Statali stanno intervenendo e facendo del loro meglio per colmare un vuoto". Ad oggi hanno acconsentito ad inviare uomini e risorse il Dipartimento di pubblica sicurezza della Florida, la Polizia autostradale della Florida, la Commissione per la tutela della fauna selvatica, e gli sceriffi delle contee di Brevard, Escambia, Hillsborough, Holmes, Lee, Okaloosa, Pasco, Santa Rosa e Walton. Non è ancora chiara però l'entità dello stanziamento di uomini e risorse, e quanto l'operazione verrà a costare ai contribuenti della Florida. (Nys)