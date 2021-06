Kosovo: stampa, polemica su presunte parole dell'inviato Ue Lajcak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak, avrebbe risposto ad una domanda sulla fiducia dei leader dei Paesi dei Balcani occidentali verso l'Unione europea con: "Se non ti fidi dell'Ue, vai altrove". Lo riferisce Samir Beharic, ricercatore del Balkan Forum, che sostiene di avere fatto la domanda a Lajcak durante un evento organizzato dalla Ong "Globsec" a Bratislava. Secondo quanto riportato dal quotidiano kosovaro "Koha Ditore", Beharic avrebbe chiesto al rappresentante speciale, se i leader dei Balcani occidentali debbano fidarsi delle promesse fatte dall'Ue data la mancata liberalizzazione dei visti per il Kosovo e il mancato avvio dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord a cui Lajcak avrebbe risposto: "Se non ti fidi dell'Ue, vai altrove". "Ora è diventato di moda criticare l'Ue sulla liberalizzazione dei visti, ma i leader del Kosovo dovrebbero andare in quei Paesi che bloccano la libertà di viaggiare e chiedere come conformarsi", ha continuato Lajcak secondo il quotidiano. Il diplomatico slovacco avrebbe in ogni caso confermato che il Kosovo ha soddisfatto tutti i criteri per la liberalizzazione dei visti. (Alt)