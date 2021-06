Usa: Texas stanzierà 250 milioni di dollari per ampliamento muro di confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha annunciato che lo Stato stanzierà 250 milioni di dollari come "acconto" per un progetto volto a costruire centinaia di miglia di mura lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Durante una conferenza stampa ad Austin, convocata per fornire maggiori dettagli sul progetto guidato dallo Stato, Abbott ha affermato che il muro è necessario a causa dell'inerzia dell'amministrazione del presidente Joe Biden nel dossier immigrazione. "L'amministrazione Biden ha abbandonato la sua responsabilità di applicare la legge federale per proteggere il confine e far rispettare le leggi sull'immigrazione, e i texani stanno soffrendo a causa di tale negligenza", ha affermato Abbott. "In assenza del governo federale, il Texas si sta facendo avanti per portare a termine il lavoro. Costruiremo un muro, metteremo in sicurezza il confine, ma soprattutto ripristineremo la sicurezza dei cittadini che vivono nello Stato", ha aggiunto il governatore. Abbott ha firmato una lettera che ordina alla Texas Facilities Commission di assumere un responsabile del programma per eseguire il progetto e assumere appaltatori e subappaltatori per erigere il muro. Abbott non ha detto quanto muro sarebbe stato costruito o quale sarebbe stato il costo totale del progetto, dicendo che il responsabile del programma avrebbe preso queste decisioni.(Nys)