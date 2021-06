Roma 2021: Gualtieri, con M5s non faremo apparentamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il M5s "noi abbiamo detto che non faremo apparentamenti, lo ha detto anche il segretario, non crediamo che con questa amministrazione, con questa proposta politica che ha deluso si possano fare alleanze. Ci rivolgeremo ai cittadini e saremo inclusivi e aperti, ma apparentamenti no". Lo ha detto il candidato alle primarie del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ospite a Sky Tg 24. In caso di ballottaggio, secondo Gualtieri "la maggioranza degli elettori del M5s potrà guardare con favore al nostro programma, ispirato al sociale, all'ambiente e all'innovazione, che è diverso dalla realtà di questi anni - ha aggiunto -. Molte di queste cose le ha promesse anche Virginia Raggi, ma la verità è che abbiamo visto un'amministrazione che non è stata attenta per niente ai problemi sociali", ha concluso Gualtieri. (Rer)