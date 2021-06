Usa-Cina: Sullivan, Biden potrebbe incontrare Xi durante G20 in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende incontrare l’omologo della Cina Xi Jinping, e potrebbe farlo durante il G20 in Italia. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "Il presidente ha affermato che non vi è alcun modello sostitutivo per il dialogo a livello di leader", ha spiegato ai giornalisti, richiamando alla memoria il recente bilaterale tra Biden e l’omologo russo Vladimir Putin a Ginevra. L’inquilino della Casa Bianca "cercherà l'opportunità per impegnarsi con il presidente Xi in futuro, al momento non abbiamo piani particolari, ma vorrei sottolineare che entrambi i leader probabilmente saranno al G20 in Italia ad ottobre", ha precisato Sullivan. Per poi aggiungere: “Presto ci metteremo a sedere per elaborare la modalità giusta per coinvolgere i due presidenti, potrebbe trattarsi di una telefonata o di un incontro ai margini di un vertice internazionale", come il G20 di cui quest’anno l’Italia detiene la presidenza. (segue) (Nys)