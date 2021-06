Usa-Turchia: tra Biden e Erdogan intesa su Afghanistan ma non su S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Joe Biden e l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan hanno trovato un’intesa, durante il loro bilaterale a margine del summit Nato, per quello che riguarda l’Afghanistan, ma restano divisi sul dossier relativo ai sistemi antiaerei russi S-400. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Ankara, ha spiegato, avrà un ruolo guida nel garantire la sicurezza dell'aeroporto di Kabul, capitale dell’Afghanistan, nel momento in cui gli Usa si ritirano dal Paese. Sulla questione dei sistemi missilistici S-400 acquistati da Mosca, Sullivan ha spiegato che i due presidenti continueranno a dialogare per trovare un punto d’incontro, al momento ancora lontano. (Nys)