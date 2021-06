Covid: Usa verso distribuzione 55 milioni di vaccini all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente statunitense, Joe Biden, si appresta ad annunciare nei prossimi giorni un piano per distribuire 55 milioni di vaccini contro il Covid-19. Lo ha detto Jeff Zients, coordinatore della risposta al Covid-19 della Casa Bianca, citato dall’emittente “Cnn”. L’amministrazione aveva precedentemente fissato la propria scadenza per la distribuzione di 80 milioni di dosi di vaccino statunitensi a livello globale entro la fine di giugno e aveva annunciato dove sarebbero stati stanziati i 25 milioni iniziali all'inizio di questo mese. “Stanzieremo tutti gli 80 milioni, quindi i restanti 55 milioni visto che 25 milioni sono già stati erogati, nei prossimi giorni, con spedizioni in uscita non appena i Paesi saranno pronti a ricevere le dosi”, ha detto Zients. “Qui c'è una logistica complessa, che si coordina con le agenzie mediche nei paesi ospitanti, gli organismi di regolamentazione. Ovviamente, vogliamo assicurarci che quando arrivano le dosi che le forniture ausiliarie siano a posto – gli aghi, le siringhe, i tamponi imbevuti di alcol – in modo da poter essere sicuri di inserire subito gli aghi nelle braccia”, ha concluso(Nys)