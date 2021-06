Bolivia: ex presidente Mesa si avvale del diritto di non rispondere a processo su "colpo di Stato" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia ha risposto colpo su colpo alle varie accuse denunciando ingerenza nelle dichiarazioni dei paesi terzi e abusi nell'azione del segretario generale Osa, l'uruguayano Almagro. "Lo statuto dell'Osa definisce chiaramente i limiti del mandato del segretario generale Luis Almagro. Lo Stato plurinazionale della Bolivia difenderà la sua sovranità, l'indipendenza dei suoi organi e non cadrà in provocazioni dannose", si legge nella nota del ministero degli Esteri. Ma La Paz, ha detto il ministro della Giustizia, Ivan Lima, sta valutando anche di "denunciare il signor Almagro nelle sedi opportune". Una denuncia che poggia sul mancato rispetto di un accordo sottoscritto con la Bolivia riguardo l'audit delle elezioni del 2019. "Il rapporto preliminare emesso dall'Osa non faceva parte di questo accordo, l'Osa doveva presentare un rapporto definitivo e non ha rispettato né i tempi di consegna del rapporto né il protocollo", ha aggiunto. Secondo Lima "quando non si rispetta un accordo questo dev'essere portato all'esame del Consiglio permanente, presso l'Assemblea generale (delle Nazioni Unite)". "Porteremo il caso anche presso i tribunali di giustizia internazionali perché c'è stato una violazione chiara e flagrante dell'accordo stipulato", ha aggiunto il ministro boliviano. (segue) (Brb)