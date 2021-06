Algeria: arrestati due docenti universitari vicini al movimento Hirak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale per la liberazione dei detenuti (Cnld), ha annunciato oggi che due docenti universitari vicini al movimento Hirak sono stati arrestati dai servizi di sicurezza algerini. Si tratta dell'insegnante universitaria in pensione e membro del Cnld, Fatiha Briki, arrestata questo giovedì nella sua abitazione durante una perquisizione domiciliare. Inoltre, il docente universitario Abdelali Rezagui è stato arrestato da sei elementi della polizia in abiti civili a Sidi Fredj, presso Algeri, riferisce il Cnld.(Ala)