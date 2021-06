Perù: Fujimori, risultato scrutini non sarà legittimo se non verranno esaminati tutti i ricorsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dello scrutinio integrale delle schede, il candidato del partito di sinistra "Perù Libre, Pedro Castillo, registra un vantaggio di circa 44mila schede sulla figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori, al suo terzo tentativo di arrivare alla presidenza. Sul risultato pende ancora la decisione del Jne in merito alle centinaia di ricorsi presentati dai contendenti e accolti dall'autorità elettorale. Secondo ricostruzioni dei media, l'alto numero dei dossier, in gran parte presentati da Keiko, renderà possibile formalizzare l'esito del voto non prima della fine del mese. In termini percentuali il conteggio finale assegna al candidato di "Perù Libre" il 50,125 per cento dei voti validi contro il 49,875 per cento dei voti ottenuti da Fujimori. In termini nominali Castillo ha ricevuto un totale di 8.835.579 voti contro gli 8.791.521 ottenuti dalla candidata di Fuerza Popular. (segue) (Brb)