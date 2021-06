Bolivia: Ypfb aumenta partecipazione azionaria nel gasdotto brasiliano Tgb (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tbg, si legge nella nota, è proprietaria del gasdotto di 2.593 chilometri in territorio brasiliano che trasporta il gas della Bolivia dalla frontiera con il paese andino fino allo stato meridionale di Rio Grande do Sul attraversando anche lo stato di Sao Paulo. La capacità di trasporto del gasdotto è di 30 milioni di metri cubi giornalieri e lo stesso conta con 15 stazioni di compressione e 50 punti di accesso. Per la società statale boliviana, si legge nella nota, l'investimento "aumenta la presenza di Ypfb, la più grande impresa boliviana, in uno dei mercati internazionali di maggior domanda di gas naturale a livello del Cono Sud e avanza nella sua internazionalizzazione". (Brb)