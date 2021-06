Argentina: governo annuncia prossima ripresa esportazioni carne bovina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina riprenderà le esportazioni di carne bovina a partire dalla settimana prossima dopo i 30 giorni di blocco delle vendite estere decretate dal governo di Alberto Fernandez come misura volta a calmierare il prezzo sul mercato interno. Ad annunciarlo è stato il ministro dello Sviluppo produttivo, Matias Kulfas, in dichiarazioni rilasciate giovedì a radio "El Destape". "La settimana prossima riprenderemo il cammino delle esportazioni di carne bovina", ha detto Kulfas, sottolineando che la decisione è frutto di un accordo "su nuove regole" con i principali produttori che verrà dato a conoscere nei prossimi giorni. "L'idea è che attraverso il nuovo schema di regole che stiamo finendo di elaborare si possa riprendere ad esportare cercando di garantire la presenza di carne a prezzi accessibili anche sui tavoli degli argentini", ha aggiunto il ministro. Kulfas ha quindi precisato che l'obiettivo nel medio termine è quello di "superare la barriera dei tre milioni di tonnellate all'anno di carne prodotta", mentre l'obiettivo finale sarebbe quello di "arrivare ai cinque milioni per garantire l'offerta di almeno tre sul mercato interno". (segue) (Abu)