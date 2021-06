Kosovo-Serbia: premier Kurti, impossibile creare associazione su basi etniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordine giuridico e costituzionale del Kosovo non permette di avere un'associazione su basi etniche. Lo ha dichiarato il premier kosovaro, Albin Kurti, rispondendo alle affermazioni dell'ambasciatore statunitense a Pristina, Philip Kosnett, secondo cui "il Kosovo ha l'obbligo di istituire l'Associazione dei comuni a maggioranza serba". "Potremmo avere un'associazione dei comuni su basi di sviluppo o geografiche", ha spiegato Kurti osservando che invece un'associazione su basi etniche sarebbe discriminatoria e contraria ai diritti delle altre minoranze. "Non mi sembra che la richiesta di un'associazione etnica per oltre un decennio provenga da persone semplici, ma più dai nostri vicini settentrionali", ha affermato Kurti in riferimento alla Serbia. (segue) (Alt)