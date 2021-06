Usa: Biden dichiara festa nazionale per liberazione afroamericani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense, Joe Biden, ha dichiarato festa nazionale il "Juneteenth", la festività che cade il 19 giugno in cui si ricorda la fine della schiavitù nel paese, con particolare riferimento agli afroamericani. Il 19 giugno del 1865 i soldati dell'Unione arrivarono a Galveston, in Texas, e annunciarono agli schiavi che la guerra civile era finita e la schiavitù abolita. "Le grandi nazioni non ignorano i loro momenti più dolorosi", ha dichiarato Biden all’atto della firma, distribuendo simbolicamente le penne con cui ha siglato il provvedimento.(Nys)