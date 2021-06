Italia-Libia: Di Maio riceve presidente della Camera Saleh, ribadito sostegno per stabilizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Di Maio ha inoltre ricordato l'importanza dell'approvazione del bilancio unificato per il 2021, essenziale per favorire il miglioramento delle condizioni sociali nel Paese, e l'urgenza della piena attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco, a partire dal ritiro di tutti i combattenti e mercenari stranieri dal Paese. A livello bilaterale, il titolare della Farnesina ha, inoltre, confermato l'interesse dell'Italia a consolidare ulteriormente il percorso di rilancio del partenariato italo-libico, come testimoniato da ultimo dal successo della missione del primo ministro Dabaiba a Roma e dall'interesse al mercato libico riscontrato nell'ambito del Business Forum tenutosi alla Farnesina a margine della visita. Oltre alla riattivazione dei progetti nei tradizionali settori di collaborazione, a partire dalle infrastrutture, il ministro Di Maio ha inoltre sottolineato come l'Italia sia pronta ad avviare e approfondire la cooperazione su altri ambiti strategici, quali l'energia, la cultura e l'archeologia e la sanità. (Com)