- VARIE- Il commissario straordinario per Uefa Euro 2020, Daniele Frongia con il general manager di Filmmaster events, Andrea Francisi presentano i numeri relativi alla partecipazione durante la prima settimana dell'Uefa Festival. Nel corso della conferenza verranno anticipati gli eventi musicali e culturali, e le performance artistiche che arricchiranno il palinsesto della prossima settimana. Media Center di Uefa Euro 2020 sulla Terrazza del Pincio. (ore 11:30)- Nell'ambito delle iniziative organizzate dalla Uefa per i campionati europei di calcio "Euro 2020", la Polizia di Stato ha organizzato, per la durata di circa 1 ora, un evento di prossimità, rivolto ai più piccoli, che prevede alcune dimostrazioni delle Squadre cinofile presso il "Football Village" di Piazza del Popolo. (ore 10:15) (Rer)