Autostrade: Meloni, basita da trattativa con Benetton

- "Vedo la trattativa che il governo italiano ha fatto con Benetton sulla vicenda di Autostrade e rimango francamente basita". Lo afferma il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervistata a "Dritto e Rovescio" in onda questa sera su Retequattro. "A me sembra normale, e l'ho detto anche a Mario Draghi - spiega - che noi prima chiediamo ad Atlantia di mettere in sicurezza la rete che ha gestito in questi anni, e poi casomai la riprendiamo in gestione con Cdp. Perché oltre al danno la beffa, mi pare troppo".(Rin)