Roma 2021: Gualtieri, fiduciosi di arrivare al ballottaggio, destra ha fatto disastri

- "Noi siamo fiduciosi di arrivare al ballottaggio, costruiamo uno schieramento largo, siamo confortati dai sondaggi, sappiamo che molto probabilmente ci dovremo misurare con la destra che a Roma è forte, radicata ma che ha fatto disastri in questa città: Salvini no so con quale faccia chiede i voti ai romani dopo aver lavorato contro Roma per decenni". Lo ha detto il candidato alle primarie del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ospite a Sky Tg 24. "Il combinato Alemanno-Raggi ha messo in ginocchio questa città che ha però delle risorse straordinarie che oggi sono spesso risorse civiche", ha aggiunto Gualtieri. (Rer)