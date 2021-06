Irlanda del Nord: Edwin Poots lascia la guida del Dup dopo rivolta interna al partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edwin Poots si è dimesso da leader del Partito unionista democratico (Dup) nordirlandese, dopo sole tre settimane dall’assunzione dell’incarico, a causa di una rivolta interna alla forza politica. Poots ha annunciato le dimissioni al termine di una riunione con i vertici del Dup nella sede del partito a East Belfast, confermando di aver chiesto al presidente del partito, Lord Morrow, "di avviare un processo elettorale interno per consentire l'elezione di un nuovo leader del Dup". Poots ha aggiunto che quello in corso è "un periodo difficile per il partito e per la nazione". "Il partito mi ha chiesto di rimanere in carica fino all'elezione del mio successore. Ho comunicato al presidente la mia determinazione a fare tutto il possibile per garantire che sia l’unionismo che l'Irlanda del Nord possano andare avanti e rafforzarsi", ha detto Poots. Le dimissioni giungono, peraltro, proprio a 24 ore circa dall’accordo raggiunto fra il Dup e lo Sinn Fein, il principale partito nazionalista nordirlandese, sulla nuova leadership di governo composta da Paul Givan e Michelle O'Neill, che saranno rispettivamente primo ministro e vice prima ministra della nazione britannica. Givan e O'Neill hanno ottenuto poche ore fa la fiducia dello Stormont, il parlamento di Belfast. (Rel)