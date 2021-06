Usa: Senato conferma Chris Inglis come direttore informatico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha confermato Chris Inglis, ex vicedirettore della National Security Agency, nel ruolo di direttore informatico nazionale del presidente Joe Biden. Lo scrive il sito “Politico”, sottolineando che Inglis diventa così il principale consulente informatico della Casa Bianca in un momento in cui molti legislatori stanno facendo pressioni sulla presidenza per una risposta muscolare a una serie attacchi cibernetici di alto profilo, come quello condotto ai danni dell’oleodotto Colonial Pipeline a maggio scorso e attribuito ad hacker di base in Russia. In qualità di capo del nuovo ufficio del National Cyber Direction all'interno della Casa Bianca, Inglis coordinerà il lavoro delle agenzie federali sulle questioni informatiche e supervisionerà lo sviluppo della strategia di difesa digitale degli Stati Uniti.(Nys)