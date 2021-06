Venezuela: rilasciato prigioniero politico dopo sette anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruperto Sánchez, tenente colonnello dell'Aviazione, è stato rilasciato questo giovedì, dopo aver scontato sette anni di carcere in Venezuela. L'avvocato Alfredo Romero, direttore-presidente dell'organizzazione Foro Penal, ha sottolineato attraverso Twitter che il tenente colonnello è finalmente libero. Romero ha pubblicato le foto di Sánchez che abbraccia i suoi parenti Il militare nato a Valladolid, in Spagna, è stato arrestato il 15 maggio 2014 da funzionari della Direzione generale del controspionaggio militare (Dgcim) con l'accusa di far parte del "Colpo blu", chiamato anche "Operazione Jericó", un presunto corpo militare di ribellione contro il governo di Nicolás Maduro. È stato accusato di "istigazione alla ribellione militare" per la quale è stato condannato al carcere. (Vec)