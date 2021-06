Roma 2021: Calenda a Gualtieri, prima ammetti errori e poi discutiamo, fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, risponde alle affermazioni del candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri, che aveva detto di fare un corso sul Recovery plan per Calenda e Michetti. "Facciamo così ⁦Roberto Gualtieri: tu ammetti che non hai messo un euro su Roma, che hai scritto un Pnrr vago e lacunoso, per fortuna rimesso a posto da Draghi. E poi discutiamo. Fenomeno", scrive su Twitter Calenda. (Rer)